Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor
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Koronavirüs, Sultanbeyli

Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor

Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor Yolların dezenfekte çalışması havadan görüntülendi Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Sultanbeyli'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

03.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:51
Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor

Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor

Yolların dezenfekte çalışması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Sultanbeyli'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sultanbeyli Belediyesi ilçede sokak ve caddeleri dezenfekte ediyor. Yolların dezenfekte çalışması ise havadan görüntülendi.

Koronavirüs ile ilgili ilk andan itibaren tedbirler alan Sultanbeyli Belediyesi, salgına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanlarla camileri, okulları, parkları, eczaneleri, meydanları ve halkın yoğun olduğu alanları ilaçlayan belediye aynı zamanda yolları da dezenfekte ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi, modern ekipmanlarla donatılmış saha ekipleriyle yolları dezenfektan maddeyle yıkıyor. Ayrıca konteynerler de yıkanarak dezenfekte ediliyor. Belli aralıklarla temizlik işlemine devam eden belediye, Koronavirüs'le mücadeleye etkin bir kararlılıkla devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilk günden itibaren Koronavirüs'e karşı aldığımız tedbirleri ilçemizin geneline kesintisiz olarak uygulamaya devam ediyoruz. Sultanbeyli'deki tüm kamu binaları, sağlık kurumları, ibadethaneler, duraklar, eczaneler, berberler gibi halkın toplu bulunduğu mekanlar; toplu taşıma araçları, sokak ve caddeler ekiplerimiz tarafından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. İlçemizin genelinde de dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de belediyemize gelmeden işlemlerini e-belediye üzerinden gerçekleştirmelerine imkan sağlıyoruz. Biz belediye olarak hemşehrilerimiz için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu önlemlere destek vermelerini, evden zorunlu olmadıkça çıkmamalarını öneriyoruz. Aldığımız bu tedbirlerle inşallah kısa zamanda salgını birlikte yeneceğiz." şeklinde konuştu.

Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

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Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor
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