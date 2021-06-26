Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
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Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı Sultanbeyli'de Nasreddin Hoca Kent Parkı'nın açılışı Çevre Elçisi gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Nasreddin Hoca Kent Parkı'nın açılışı Çevre Elçisi gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Doğayı koruma amacıyla bir araya gelen Çevre Elçileri artık parklarda görev alacak.

Doğaya ve yeşile yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Sultanbeyli Belediyesi, ilçeye bir yaşam alanı daha kazandırdı. Amasya Caddesi üzerinde inşa edilen Nasrettin Hoca Kent Parkı, parkları ve doğayı korumak için bir araya gelen çevre elçilerinin katılımıyla açıldı. Çok amaçlı saha, yürüyüş yolları, farklı yaş gruplarına uygun oyun alanları, mücadele parkuru, açık hava spor aletleri, kamelyalar ve piknik alanlarının yer aldığı kent parkında vatandaşlar çevre elçileriyle doğayı koruma konusunda hem bilinçlenecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Çevre elçileri görev başında

Çevreye duyarlı onlarca genci bir araya getiren Sultanbeyli Belediyesi ilçede bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Çevre Elçileri adını alan gençler, daha yaşanabilir bir dünya amacıyla doğayı korumaya yönelik çalışmalar sürdürüyor. Sultanbeyli Belediyesi de Çevre Elçileri'nin bu yöndeki faaliyetlerine destek olmak amacıyla çevreye yönelik eğitim ve etkinliklerin yer aldığı bir kamp düzenledi. Kampa katılan elçiler, doğayla iç içe olmanın tadını çıkarırken aldıkları eğitimlerle farkındalık oluşturdu. Öte yanadan Çevre elçisi olmak isteyen yeni gönüllüler ise www.cevreelcisi.com adresine girerek başvuru yapabilecekler.

"Çevre bilinci aşılamak üzere eğitimler verdik"

Çevre Elçileriyle birlikte Nasreddin Hoca Kent Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Mecidiye Mahallemizde Nasrettin Hoca Kent Parkını evlatlarımıza armağan etmiş olduk. Sultanbeylimizin her mahallesinde yeni yeşil alanları üretmekle birlikte aynı zamanda etrafı ormanlarla çevrili olan güzel ilçemizde çevre bilincinin yükselmesi için çeşitli adımlar atıyoruz. Öncelikli olarak çevre platformunu kurarak çeşitli projeler yapmakla birlikte sadece bu parkımızın açılışı öncesi çocuklarımızdan oluşan Çevre Elçilerini oluşturduk. Onlarla kamp yaptık. Ağaç dikimi yaptırdık. Çevre bilinci aşılamak üzere eğitimler verdik. Son aşama olarak da burada açılışımızı evlatlarımızla birlikte yaptık. Ayrıca çevre bilincine katılmak isteyerek Çevre Elçisi olmak isteyen evlatlarımızı da bu vesileyle davet ediyoruz. Tekrardan parkımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı
Sultanbeyli'deki yeni park Çevre Elçileri'nin katılımıyla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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