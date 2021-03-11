Sultanbeyli'de yeğenlerini vuran amca yakalandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırıda bulunan amca Nusret Elitaş yakalanarak, gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırgan amcayı yakalamak için çalışma başlattı. Nusret Elitaş, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı