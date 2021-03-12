Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI
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Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

12.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:17
Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haberler... SULTANBEYLİ'de tartıştığı yeğenleri Seher Türk(27) ve Emrah Elitaş(30)'ı silahla ateş ederek öldüren amca Nusrettin Elitaş çıkarıldığı mahkemece "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

SULTANBEYLİ'de tartıştığı yeğenleri Seher Türk(27) ve Emrah Elitaş(30)'ı silahla ateş ederek öldüren amca Nusrettin Elitaş çıkarıldığı mahkemece "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Nusrettin Elitaş, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

"HAKSIZ TAHRİK ALTINDA ATEŞ ETTİM"

Nusrettin Elitaş hakimlikteki sorgusunda "Taraflarla aramızda uyuşmazlık vardı, olayın olduğu gün konuşmak amacıyla kendileriyle buluştuk. Buluştuktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bunun akabinde babadan kalma ruhsatsız silahla ben de haksız tahrik altında ateş ettim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Nusrettin Elitaş'ın "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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