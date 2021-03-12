Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
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Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

12.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:40
Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de düzenlediği silahlı saldırıda yeğenlerinden birini öldürdüğü, birini yaraladığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de düzenlediği silahlı saldırıda yeğenlerinden birini öldürdüğü, birini yaraladığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda S.T'nin hayatını kaybetmesi, E. E'nin yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyı amcaları N.E'nin "miras" nedeniyle gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Ümraniye'de yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde amca N.E. ile yeğenleri S.T. ve E.E'ye silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu S.T. hayatını kaybederken, yaralanan E. E. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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