Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında

Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında

Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı.

06.09.2019 23:27
Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA 
Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
 


Kaynak: DHA
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