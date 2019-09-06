Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)

Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)

Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

06.09.2019 22:54
Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)
Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA 
Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
 


Kaynak: DHA
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