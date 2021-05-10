Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü
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Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü

Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. 1 kişinin yaralandığı yangında bina tahliye edilirken, tam kapanma sürecini unutan vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın, Sultanbeyli Selçukhan Caddesi Asım Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş hafif yaralandı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yangında yaralanan vatandaşa müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin teslim aldığı çatıya müdahale edip, binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Tam kapanma sürecinde çıkan yangın mahallede paniğe yol açarken, vatandaşlar sokağa döküldü. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü
Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü
Sultanbeyli'de yangında apartman tahliye edildi, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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