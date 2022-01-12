Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

SAKARYA (DHA) - SULTANBEYLİ'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada saat 07.45 sıralarında yangın çıktı.  Giriş kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, daireyi tamamen sararken kısa sürede binanın içerisini yoğun duman kapladı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangın çıktığı daireye girerek alevlere müdahale ederken bir yandan da içeride yoğun dumanlardan etkilenen kişileri de dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan daireyi bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

DIŞARIDAKİ SESLERE UYANDIM

Bağrışma seslerine uyandığını belirten mahalle sakini Serkan Güzeller, "Yan binada oturuyorum. Ne olduğunu anlamadık. Bağrışma seslerine uyandık. Dışarıya baktığımız toz dumanı görülmüyor. Binada oturan birkaç kişi dumanlardan etkilendi. Asıl etkilenen daire sahipleriydi" dedi


Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

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