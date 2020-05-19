Sultanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubundan İstiklal Marşlı 19 Mayıs kutlaması Sultanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubundan İstiklal Marşlı 19 Mayıs kutlaması Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Sultanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubundan İstiklal Marşlı 19 Mayıs kutlaması

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı olarak çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bugün saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Sultanbeyli Kaymakamlığının bahçesindeki Atatürk büstünün önünde hazır bulunan görevlilerin sosyal mesafe kuralına uydukları da görüldü.

Kaynak: İHA