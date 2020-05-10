SULTANBEYLİ'DE VEFA EKİPLERİ 100 YAŞ VE ÜZERİ 15 ANNEYİ ZİYARET ETTİ
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SULTANBEYLİ'DE VEFA EKİPLERİ 100 YAŞ VE ÜZERİ 15 ANNEYİ ZİYARET ETTİ

SULTANBEYLİ'DE VEFA EKİPLERİ 100 YAŞ VE ÜZERİ 15 ANNEYİ ZİYARET ETTİ
10.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:34

Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti, anneler günlerini kutlayarak hediyeler verdi.

Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti, anneler günlerini kutlayarak hediyeler verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 'Cennet Anneleri adı verilen hatıra ormanına 100 yaş ve üzerinde ülkede yaşayan tüm anneler adına fidanlar dikildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, Sultanbeyli'de yaşayan 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti. Annelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamları iletildi. Asırlık çınarların anneler günü tebrik edilerek hediyeler verildi.

SULTANBEYLİ'DE VEFA EKİPLERİ 100 YAŞ VE ÜZERİ 15 ANNEYİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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