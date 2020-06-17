Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu
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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

17.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:38

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Pendik'te bir iş yerine sakladıkları uyuşturucuyu Sultanbeyli'de sattıkları belirlenen Enver G.(26) ve Recep K.(34) polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst ve araç aramasında iki bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde de 2 binden fazla uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme, bir miktar nakit para ve bir pompalı tüfek ele geçirdi. Aramalar sırasında adreslerde bulunan Esmani T.(33 ), Umut Can E.(27), Şerife B. de (24) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler Esmani T. Umut Can E. Şerife B(24), Enver G.(26) ve Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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