Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı
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Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Sultanbeyli'de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı.

13.01.2020 03:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 03:38
Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

'de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Mahallesi Caddesi'ndeki özel bankalara ait üç bankamatik henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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