Son dakika haber! Sultanbeyli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Haberler
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Son dakika haber! Sultanbeyli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sultanbeyli'de meydana gelen kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de meydana gelen kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. kontrolündeki 34 EGR 242 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 67 EU 821 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü F.A. ile yanındaki Y.A. ve kamyonetin sürücüsü H.T. araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince kazanın yaşandığı cadde üzerinde önlem alınırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 3 kişiyi, bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan F.A. ile Y.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, F.A. kontrolündeki otomobilin karşı şeritte seyreden H.T. himayesindeki kamyonetle çarpışması sonucu her iki aracın da savrulması yer alıyor.

Son dakika haber! Sultanbeyli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

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AA - Son Dakika Haberleri

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