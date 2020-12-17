Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü

17.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:51

Son dakika haberler: TEM Otoyolu'na giren bir yaya, ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'na giren bir yaya, ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne istikameti Mecidiye Kavşağı mevkinde O.G'nin kullandığı 34 DAR 693 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa K'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu

Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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