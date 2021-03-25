Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı

25.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:08
Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de ters yöne girip servis aracıyla çarpışan panelvanın sürücüsüyle yolcusu yaralandı.

Sultanbeyli'de ters yöne girip servis aracıyla çarpışan panelvanın sürücüsüyle yolcusu yaralandı.

Demokrasi Caddesi'nde Yasin D. hakimiyetindeki 06 BP 3488 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle ters yöne girerek 34 LCJ 312 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri panelvanda sıkışan İran uyruklu bir kişiyi kurtardı.

Sürücü Yasin D. ve kurtarılan yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle caddeden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 01:08:29. #1.14#
title