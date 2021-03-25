Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı
25.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:08
Sultanbeyli'de ters yöne girip servis aracıyla çarpışan panelvanın sürücüsüyle yolcusu yaralandı.
Sultanbeyli'de ters yöne girip servis aracıyla çarpışan panelvanın sürücüsüyle yolcusu yaralandı.
Demokrasi Caddesi'nde Yasin D. hakimiyetindeki 06 BP 3488 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle ters yöne girerek 34 LCJ 312 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri panelvanda sıkışan İran uyruklu bir kişiyi kurtardı.
Sürücü Yasin D. ve kurtarılan yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçlar çekiciyle caddeden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu