31.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:36

Sultanbeyli'de temizlik seferberliği başladı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? SULTANBEYLİ Mobil Belediye Saha Ekipleri temizlik seferberliği başlattı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de katıldığı temizlik çalışmalarında ekipler her sokağa girerek detaylı temizlik çalışması başlattı.

Sultanbeyli Belediyesi Fen İşlerine bağlı saha ekipleri ilçede temizlik seferberliği başlattı. 'Sokak Sokak Sultanbeyli' projesi kapsamında Sultanbeyli Fen İşleri Müdürlüğü'nden toplanan Mobil Belediye Saha Ekipleri ilçede detaylı temizlik çalışması yapmak üzere ilçeye dağıldı. İlçedeki parklar, bahçeler ve sokaklardaki eksikliklerin tamamlanması ve genel temizlik çalışması gerçekleştirmek amacıyla çalışma başlattı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de çalışmaları yakından takip etti.

'ÇALIŞMALAR GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK'

Çalışmalar için ekiplerle bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, saha ekiplerine başarılar diledi. Çalışmaların gün boyunca devam edeceğini de ifade eden Başkan Kesin, 'Sokak sokak Sultanbeyli projemiz kapsamında bugün Battalgazi Mahallesi'ndeyiz. Çalışma arkadaşlarımızla buluştuk. Günlerini tebrik ettik, bugün yapacakları işlerde kendilerine başarılar diledik. Biz de buradan gün boyu bulunacağımız mahallede çalışmalarımızı yapmak üzere ayrılacağız. Dün akşam bu mahallemizde şehitlerimiz ve mahallemizde vefat eden hemşerilerimiz için Hz. Ebubekir Camii'nde Mevlid-i Şerifimiz vardı. Dün akşam başladık, esnaf ziyaretlerimizi yaptık. Bugün de dediğim gibi geç saate kadar devam edeceğiz' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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