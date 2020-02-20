: Sultanbeyli'de telefon çalan şüpheli kamerada

20.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:42

Sultanbeyli'de cep telefonu bayisine giren şüpheli, teşhir reyonundaki telefonu üzerindeki alarmı kopartarak çaldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesindeki cep telefonu bayisinde 7 Şubatta meydana geldi. Telefon bayisine giren şüpheli, teşhir reyonundaki bir cep telefonunu inceliyor gibi elinde aldıktan sonra, telefonun alarmını kopartarak cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, telefon bayisi çalışanları güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu fark ettiklerinde emniyete ihbarda bulundu.

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunu çalan şüphelinin Yunus Emre S.(20) olduğunu belirledi. Şüpheli, olaydan bir gün sonra Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde üzerinde telefon bayisinden çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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