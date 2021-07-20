SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
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SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de bayram tatiline giden ailenin evi yandı.

SULTANBEYLİ'de bayram tatiline giden ailenin evi yandı.

Yavuz Sultan Mahallesi, Pir Sultan Sokak'ta bayram tatili için memleketlerine giden bir aileye ait gecekonduda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultanbeyli itfaiyesi kısa sürede müdahale ederken, sokakta bulunanlar gecekondunun yanındaki diğer gecekonduda bulunan kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Çevre sakinleri önce gecekondunun penceresine vurarak içeri seslendi. Cevap gelmeyince evin kapısı kırılarak içeri girildi. Ancak içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir kişinin de gecekondunun üzerinden su hortumu ile su sıktığı görüldü. Su sıkan kişi bir süre sonra itfaiye tarafından indirildi.

Çevre sakini Gürsel Filiz, "Diğer gecekonduda yaşayanlar tatile gitmişti. Bu gecekonduda da bir arkadaş kalıyordu. Baktık içerde kimse yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Neyse ki kimsede bir şey yok" dedi.

SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI
SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANBEYLİ'DE BAYRAM TATİLİNE GİDEN AİLENİN EVİ YANDI - Haberler
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