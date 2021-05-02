SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de kırathaneye yapılan baskında içerde oyun oynayan 28 kişiye 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı.

SULTANBEYLİ'de kırathaneye yapılan baskında içerde oyun oynayan 28 kişiye 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı. Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde kıraathane olarak faaliyet yürüten bir iş yerine polis denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde içerde 28 kişinin bulunduğu, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. 28 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 97 bin 132 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Kıraathanede oyun oynayanlar kameraya da yansıdı.

SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Hande Erçel Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:05:06. #1.15#

title