Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
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Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi

Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma uygulaması başladı.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma uygulaması başladı. Bu süreçte Sultanbeyli Belediyesi de korona virüsle mücadele kapsamında araç dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Sultanbeyli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile girilen tam kapanma döneminde tedbirlere destek olmak amacıyla virüsün bulaşma riski fazla olan kamu hizmeti veren araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu. Bu noktada ambulans, polis, zabıta, ilçe sağlık müdürlüğü araçları, taksi ve minibüsler dezenfekte edilecek. İlçede kurulan dezenfeksiyon tüneli, korona virüs ile mücadelede ihtiyaçları karşılayacak. Dezenfeksiyon işleminde aktif oksijen bazlı, virüs ve bakterilere karşı etkili olan, çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyen dezenfektanlar kullanılıyor. Aynı zamanda kullanılan dezenfektanlar çevrede hiçbir şekilde kalıntı da bırakmıyor.

"Sabırla daha sağlıklı günlere ulaşacağız"

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Devletimiz daha sağlıklı günlere ulaşmak için tam kapanma kararı aldı. Biz de bu dönemde vatandaşlarımız evlerinde sabırla beklerken ihtiyaç halinde onlara hizmet eden araçlar için ilçemizde yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Polis, ambulans, minibüs, taksi gibi kamu yararına hizmet veren araçlarımızı dezenfektan tünelinde temizleyeceğiz. Tünelde araçların dışı dezenfekte edilirken ekiplerimiz de aracın içini dezenfekte edecek. Bu tünel sayesinde vatandaşlarımıza hizmet veren araçlar, hijyenik kalmış olacak. Diğer taraftan eczaneleri, sağlık kuruluşlarını, kamu kurumlarını, cadde ve sokakları dezenfekte etme çalışmalarımız da devam ediyor. Evlerinde sabırla bekleyip salgınla mücadeleye destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız ve daha sağlıklı günlere ulaşacağız" dedi.

"Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Araç dezenfeksiyon tünelini kullanan taksici esnafı Emrah Kaya ise, " çok güzel bir hizmet Sultanbeyli Belediyemiz zaten bize destek veriyor. Şimdi böyle bir çalışma yapıldı. Bizde aracımızı dezenfeksiyon tüneline getirdik. Belediyemiz bizlere böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ederim. diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi
Sultanbeyli'de tam kapanma döneminde kamu araçları araç dezenfeksiyon tünelinde temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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