Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
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Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi

Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin 222 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin 222 lira para cezası kesildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tam kapanma boyunca ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden kişilere ceza yazıldı. 29 Nisan 2021 Pazartesi saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden tam kapanma sürecinde Sultanbeyli'de kurallara uymayan 638 kişiye toplam 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası kesildi.

Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda Sultanbeyli'deki koronavirüs vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını kaydeden Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştirdi. Koronavirüsü aşımızı olarak, alınan tüm tedbirlere ve kısıtlamalara uyarak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek yenebiliriz. Kurallara titizlikle uyan tüm Sultanbeylili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi
Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi - Haberler
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