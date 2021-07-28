Son dakika... Sultanbeyli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi ile İslambey Sokağı kesişiminde, Abdulmenaf B. idaresindeki 34 TAH 19 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 EGY 78 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu taksideki yolcu ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz