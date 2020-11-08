Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı

08.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:46
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı

SULTANBEYLİ'de yolun ortasında taksi alev alev yandı.

SULTANBEYLİ'de yolun ortasında taksi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası takside hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda takside çıktı. Seyir halindeki 34 TAB 13 plakalı taksinin sürücüsü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını durdurdu. Alev alan taksideki yangına, sürücü ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yapılan müdahale etkisiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle takside hasar oluştu.


- İstanbul
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Tır alev alev yandı
Tır alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Madonna Irmak Ünal İkbal Gürpınar
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Mehmet Topal
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 23:45:57. #1.15#
title