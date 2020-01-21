Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Sultanbeyli'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:36
Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuran Kursu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 34 JY 2207 plakalı henüz belirlenemeyen nedenle takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü M.Y. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil, çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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