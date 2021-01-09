Sultanbeyli'de suç oranı azaldı
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Sultanbeyli'de suç oranı azaldı

09.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:48
Sultanbeyli'de suç oranı azaldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda ilçe emniyet müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 - 2020 yılları verilerine göre ilçede asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda ilçe emniyet müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 - 2020 yılları verilerine göre ilçede asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılları verileri karşılaştırıldığında: evden hırsızlık yüzde 30, iş yerinden hırsızlık yüzde 46, otodan hırsızlık yüzde 62, kapkaç yüzde  57, narkotik suçlar yüzde 24, yankesicilik yüzde 49, kişilerin huzur ve sükünunu bozma yüzde 24, konut dokunulmazlığını ihlali ise yüzde 35 azaldı.

336 bin 021 nüfusa sahip olan Sultanbeyli'de 2020 yılında 6 bin 137 asayiş olayı gerçekleşti. İstanbul'un 39 ilçesi arasında Sultanbeyli gerçekleşen olay sayısı bakımından 32. sırada yer aldı.

SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKSultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

Kubilay, "Bu çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Belediyesi'ne, İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Şekip Akın'a ve emeği geçen tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı


Sultanbeyli'de suç oranı azaldı
Sultanbeyli'de suç oranı azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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