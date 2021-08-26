Sultanbeyli'de su içme bahanesiyle tamirciye giren şahsın telefon çaldığı anlar kamerada
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Sultanbeyli'de su içme bahanesiyle tamirciye giren şahsın telefon çaldığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de su içme bahanesiyle tamirciye giren şahsın telefon çaldığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de oto tamirhanesine su içme bahanesiyle girip telefon çalan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Sultanbeyli'de oto tamirhanesine su içme bahanesiyle girip telefon çalan şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın daha önce de 2 hırsızlık olayını faili ve 1 kasten yaralama olayının azmettiricisi olduğu anlaşıldı.

Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde 24.08.2021 günü saat 12.40 sıralarında yaşanan olayda, 1 adet cep telefonu çalındı. Telefonu çaldığı tespit edilen A.K. (41) isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın sahibini mahalleden tanıdığı iş yerine su içme bahanesiyle girdiği ve bu sırada telefonu çaldığı belirlendi. Ayrıca şüpheli şahsın geçmiş tarihlerde Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen 2 açıktan hırsızlık konusunun faili ve 1 "kasten yaralama" konusunun azmettiricisi olduğu tespit edildi.

Hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultanbeyli'de su içme bahanesiyle tamirciye giren şahsın telefon çaldığı anlar kamerada - Haberler
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