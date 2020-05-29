Sultanbeyli'de sosyal mesafeli Cuma namazı
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Sultanbeyli'de sosyal mesafeli Cuma namazı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Sultanbeyli'de sosyal mesafeli Cuma namazı
29.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:47
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de Sultanbeyli Merkez Camii'nde namazını cemaatle birlikte kıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak 74 günün ardından tekrar ibadete açılan camilerde bugün Cuma namazı kılındı. Ayrıca bundan sonra öğle ve ikindi namazı da yine sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle birlikte kılınabilecek.

CAMİLER YENİDEN DEZENFEKTE EDİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman ekipler, camileri düzenli olarak dezenfekte etti. İlçedeki tüm camilerde detaylı temizlik de yapan ekipler, camileri cemaate hazırladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, "Bugün camilerimiz ibadete açıldı. Camiler, medeniyetimizin merkezidir. Müminlerin buluştuğu, hayat bulduğu kutlu yerlere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak inşallah bu süreci sorunsuz şekilde atlatacağız" dedi.

Camilerin tekrar dezenfekte edildiğini vurgulayan Başkan Keskin, "Koronavirüsün ülkemizde çıktığı ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık. Camilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın toplu olarak kullandığı her yeri dezenfekte ettik. Bu hafta da tekrar camilerimizi dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdik. İnşallah tedbirleri uygulayarak ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca çağ kapatıp çağ açan, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, sadece şehri değil gönülleri de fetheden cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve muzaffer ordusunu rahmetle anıyor; müjdelenmiş İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutluyorum. İki sevinci yaşadığımız bugünde fethimiz mübarek, Cumamız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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