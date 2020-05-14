Sultanbeyli'de sondaj makinesini böyle çaldılar Sultanbeyli'de sondaj makinesini böyle çaldılar Sondaj makinesinin çalınma anı kameraya yansıdı Sultanbeyli'de bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi TIR'a yüklenerek çalındı.

Sultanbeyli'de sondaj makinesini böyle çaldılar

Sondaj makinesinin çalınma anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi TIR'a yüklenerek çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de yaşayan jeoloji mühendisi İlker Balık, işe aldığı Hikmet Y. ile birlikte ağabeyi Feyzettin Y. ve Ali. A.'nın, kardeşine ait sondaj makinesini çaldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Balık, yanında çalışan Hikmet Y.'nin tanıştırdığı kişilerle sondaj makinesi satışı için pazarlık yaptı. Taraflar fiyatta anlaşamayınca satış olmadı. Bir süre sonra sondaj makinesinin yerinde olmadığını gören Balık, polise giderek şikayetçi oldu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, dev sondaj makinesinin iki kişi tarafından TIR'a yüklenerek götürüldüğünü tespit etti. Şahısların makinenin brandasını açarak makineyi TIR'a yüklemeleri saniye saniye görüntülere yansıdı. Polis, sondaj makinesini çalan kişileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA