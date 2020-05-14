Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada
14.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:35

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor. Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu. Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"BİZLE PAZARLIK YAPAN ARKADAŞLAR MAKİNEYİ ALMIŞ GÖTÜRMÜŞ"

Sondaj makinesi çalınan Jeoloji Mühendisi İlker Balık, "Maden arama işi yapıyorum. İki tanede kardeşimle ortak sondaj arama makinemiz var. Malkara'da bir işimiz vardı onu bitirdikten sonra Elazığ'da başka bir işi aldım. Elazığ'daki işe devam ederken Malkara'daki makineyi Sultanbeyli'ye bakım yapmak üzere getirdim. Burada bakımları yapıldı. Makinenin biri fazla gelince satmaya karar verdik. Bu satmayı duyan arkadaşlar irtibata geçti bizle. Makineye bir değer biçtik. 2-3 gün konuşmamız sürdü. 174 bin ila 200 bin euro arası bir makine. Pazarlığımızı yaptık ve anlaşamadık arkadaşlarla. Makineyi Elazığ'a götürmeyi istedim. Bir gittik ki makine yok yerinde. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdik. Sonra bir iş yerinin makineyi gören güvenlik kamerası olduğunu tespit ettik. Görüntülere bir baktık bizle pazarlık yapan arkadaşlar makineyi almış götürmüş. Bu süreçten sonra şüphelileri emniyete getirildiler. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar." dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
Kuyumcuya 'Kasayı boşaltın' diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Sinan Özen Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Lionel Messi Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:04:19. #1.14#
title