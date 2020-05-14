Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada
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Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada

SULTANBEYLİ'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada
14.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:04

SULTANBEYLİ'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor. Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu. Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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