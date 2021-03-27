Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK/ Sultanbeyli'de, sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

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Gamze ŞİMŞEK/  Sultanbeyli'de, sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, otomobili sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki Yiğit Uluman'a otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Yaralı çocuk yakınları tarafından başka bir araçla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü otomobiliyle kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocuğun ailesi sürücüden şikayetçi oldu. Tedavi altına alınan Yiğit Uluman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokak üzerinde ilerlediği ve küçük çocuğa çarptığı, otomobil sürücüsünün araçtan indiği ardından çevrede bulunanların küçük çocuğu kucaklayıp taşıdığı daha sonra ise sürücünün otomobiline bindiği görülüyor. 

 


Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Sultanbeyli'de sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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