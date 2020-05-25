SULTANBEYLİ'DE SOKAK HAYVANLARI 50 NOKTADA BESLENİYOR Sultanbeyli'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde belirlenen 50 noktadaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı.

Sultanbeyli'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde belirlenen 50 noktadaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllülerinin katılımıyla Hayvan Gönüllü Besleyicileri grubu oluşturuldu. Gönüllüler belirlenen 50 noktada sokak hayvanlarına su ve yiyecek bıraktı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, Bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza beslenmeleri için verdiğimiz bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluk bizler için çok değerli. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslına bakarsak bizler için çok büyük bir nimet. Bu sayede sokak hayvanlarımız daha sağlıklı ve korunaklı bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. dedi.

Kaynak: DHA