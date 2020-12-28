Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza
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Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza

28.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:06
Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza

Korona virüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla hayata geçirilen yeni tedbirler ve kısıtlamalar kapsamında, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta memurlarından oluşan ekipler haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla hayata geçirilen yeni tedbirler ve kısıtlamalar kapsamında, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta memurlarından oluşan ekipler haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sultanbeyli'deki birçok noktada araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarından oluşan ekipler ise kısıtlamanın olduğu saatlerde meydanlarda ve otobüs duraklarında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza

Sultanbeyli'de 20 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında hafta içi akşam 2100'den sabah 05.00 ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kurallara uymadığı tespit edilen 378 kişiye toplam 1 milyon 197 bin 120 TL idari para cezası uygulandı.

"Korona virüsü alınan tüm tedbirlere ve kısıtlamalara uyarak yenebiliriz"

Sultanbetli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda ilçemizde korona virüs vaka sayıları azalmaktadır. Korona virüsü alınan tüm tedbirlere ve kısıtlamalara uyarak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek yenebiliriz. Kurallara titizlikle uyan tüm Sultanbeylili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza
Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 378 kişiye 1 milyon 200 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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