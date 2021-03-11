Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

11.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:16
Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybederken biri de yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybederken biri de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde N.E, yeğenleri E.E. ve S.E.'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan S.E yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaydetti.

Sultanbeyli Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 15.30 sularında Fatih Mahallesi'nde N.E. ile yeğenleri S.E. ve E.E. arasında meydana gelen olayda N.E. silahla yeğenleri S.E. ve E.E.'yi yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Olay yerine ivedilikle sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerimiz tarafından hastaneye kaldırılan yaralı S.E.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı E.E.'nin tedavisi devam etmektedir. Olay yerinden kaçan N.E. adlı şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli çalışma ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birol Güven Nükhet Duru
Spor Ali Koç Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:17:07. #1.15#
title