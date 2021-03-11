Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybederken biri de yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybederken biri de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde N.E, yeğenleri E.E. ve S.E.'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan S.E yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaydetti.

Sultanbeyli Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 15.30 sularında Fatih Mahallesi'nde N.E. ile yeğenleri S.E. ve E.E. arasında meydana gelen olayda N.E. silahla yeğenleri S.E. ve E.E.'yi yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Olay yerine ivedilikle sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerimiz tarafından hastaneye kaldırılan yaralı S.E.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı E.E.'nin tedavisi devam etmektedir. Olay yerinden kaçan N.E. adlı şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli çalışma ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz