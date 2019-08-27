Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

27.08.2019 17:12

Sultanbeylide meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokağı içerisinde aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişiye henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce araç içerisinden tüfekle ateş açıldı.

Saldırının ardından çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokak içerisine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, dördünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli yada şüphelilerin yaklanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA