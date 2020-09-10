Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Sultanbeyli'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı
10.09.2020 06:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 06:28

Sultanbeyli'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aktutan Caddesi'nde Halil İbrahim B. ile park halindeki bir otomobilde oturan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada silahla açılan ateş sonucu Halil İbrahim B. yaralandı, şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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