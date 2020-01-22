Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı
Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi Kozalak Sokağı'nda E.D. ile 2 kişi arasında, alacak, borç sorunu yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 şüphelinin ateş ederek yaraladığı E.D. hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.