Sultanbeyli'de Sevimli Patiler Kliniği açıldı

Sultanbeyli Belediyesi, sokak hayvanları için Sevimli Patiler Kliniğini hizmete açtı. Sultanbeyli'de sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması amacıyla kurulan Sevimli Patiler Kliniği'nin açılışı yapıldı. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Hayvan Sevenler Platformunu üyeleri katıldı.

"SULTANBEYLİMİZDE MUTLU PATİLERİN OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Klinikle ilgili bilgi veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sokak hayvanlarını hiçbir zaman unutmuyoruz. Her canlının iyi bir yaşam hakkı olduğunun bilinciyle sevimli dostlarımız için çalışmalar yürütüyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak Sevimli Patiler Kliniğini hizmete açtık. Bizler özellikle sokakta yaşayan hayvanlar için ekibimizle birlikte uzun süredir çalışıyoruz. Etrafımız ormanlarla çevrili olduğu için ormanlarımıza istasyonlar kurduk. Aynı zamanda Sultanbeyli halkımız için hayvan sevenler platformunu kurduk. Sevimli Patiler Kliniği'nin Sultanbeyli'ye ve hayvan severlerimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Sokak hayvanları konusunda ilçe sakinlerinin de desteğini beklediklerini ifade eden Keskin, "Hayvan sahibi hemşehrilerimize kedi günlüğü defteri, hayvan kulübesi ve mama hediye ettik. Sultanbeylimizde mutlu patilerin olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevimli dostlarımız için hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

"BU KLİNİĞE İHTİYACIMIZ VARDI"

Sultanbeyli'de sokak hayvanları için uzun süredir mücadele ettiğini söyleyen Hanım Kavaklıoğlu, "Hem belediyemiz hem de Hayvan Severler Platformu üyeleri olarak ormanlarda bulunan hayvanlarımızı besliyoruz. Bu süreçte fark ettik ki acil müdahaleler için bir kliniğe ihtiyacımız var. Şimdi ise çok güzel bir hayvan kliniğimiz oldu. Yeni kliniğimiz sokak hayvanları için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında hayvanseverlere kedi günlüğü defteri, hayvan kulübesi ve mama hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı