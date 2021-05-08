Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de servis minibüsü, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sultanbeyli'de servis minibüsü, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsünün olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapıldı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Sultanbeyli TEM otoyolu yan yol üzerinde bulunan Kangal sokakta meydana geldi. 34 LIA 633 plakalı Fiat markalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen 34 DU 4857 Plakalı Skoda markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak kazayı atlatan otomobil sürücüsünün tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldıktan sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeni ile yola savrulan araba parçalarının toplanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görgü tanığı O.S," Evde balkonda oturuyordum bir ses geldi. Araçların kaza yaptığını gördüm. Hafif yaralı bir kişi vardı. Tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Trafik ışıkları burada yok o yüzden sık sık burada kazalar oluyor " dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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