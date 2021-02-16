Sultanbeyli'de servis minibüsü yan yattı; İçindekileri çevredekiler çıkardı

Cengiz ÇOBAN/ SULTANBEYLİ'de yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, servis sürücüsü ve yolcular çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Sultanbeyli gölet mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yan yattı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar minibüs içindeki sürücü ve yolcuları dışarı çıkarmayı başardı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı