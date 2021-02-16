SULTANBEYLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; İÇİNDEKİLERİ ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI
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SULTANBEYLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; İÇİNDEKİLERİ ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

16.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:28
SULTANBEYLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; İÇİNDEKİLERİ ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

Cengiz ÇOBAN / SULTANBEYLİ'de yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yan yattı.

Cengiz ÇOBAN/ SULTANBEYLİ'de yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, servis sürücüsü ve yolcular çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Sultanbeyli gölet mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yan yattı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar minibüs içindeki sürücü ve yolcuları dışarı çıkarmayı başardı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Yan yatan servis minibüsünün görüntüsü-Vatandaşların yardım etmesi-Servis aracındakilerin dışarı çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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