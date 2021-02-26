Sultanbeyli'de "Şefkat Eli"yle 2 bin ev temizliği yapıldı

İSTANBUL DHASultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine 15 günde bir gidiliyor.

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine 15 günde bir gidiliyor. Giden ekipler; vatandaşların evlerini temizleyip dezenfekte ederken, ilaçlama da yapıyor. Yılda bir evler boyanıp, tadilattan geçiriliyor. Şimdiye kadar bunun için 641 bin lira harcanırken, 2 bin ev temizlenip yüzlerce ev tadilattan geçirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız tarafından 2017 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla uygulanmaya başlanan, 2019 yılından itibaren Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" projesi kapsamında Sultanbeyli ilçemizde yaşayan yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşlarımızın evleri 15 günde bir düzenli olarak temizleniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giden Şefkat Eli Personellerimiz; vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor, yerleri süpürüyor, camlarını ve kapılarını siliyor. Koronavirüs salgını sürecinde de kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak dezenfekte ettik. Temizlik, gıda, sıcak yemek ve maske ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı doktor ve psikolog nezaretinde ziyaret edilerek koronavirüsle mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar Şefkat Eli Projesi kapsamında 641 bin lira bütçeyle yaklaşık 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat işlemi gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı