SULTANBEYLİ'DE "ŞEFKAT ELİ" PROJESİNDE 1800 EVE ULAŞILDI

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen Şefkat Eli projesinde Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş üstü, engelli, kimsesi olmayan veya ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlara görevli personeller tarafından hizmet veriliyor.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen Şefkat Eli projesinde Sultanbeyli 'de yaşayan 65 yaş üstü, engelli , kimsesi olmayan veya ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlara görevli personeller tarafından hizmet veriliyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula'nın verdiği bilgilere göre bu hizmet kapsamında vatandaşların evleri 15 günde bir temizlenip, çamaşırları, koltuk ve halıları yıkanıyor. Ayrıca temizliğe gidilen evler dezenfekte edilip ilaçlanıyor.

1800 EV TEMİZLENDİ

Vakfın müdürü İlknur Tatar Kula, "Projemiz ilçemiz Kaymakamı Metin Kubilay tarafından geliştirildi. Kaymakamlığımız ve Darülaceze tarafından yürütülen bir proje. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kimsesi olmayan, olup da kendisiyle ilgilenilmeyen yaşlılarımızın evlerini temizliyoruz. Kişisel bakımlarını yapıyoruz. Halı, koltuk yıkama, evin boyanmasının dışında küçük onarımlarına varana kadar ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1800 ev temizliği yaptık. Şu anda da 30 evimiz 15 günde bir olacak şekilde temizleniyor. 3 personelimiz aktif olarak projenin içerisinde hizmet veriyor.

Tek başına yaşayan Canan Akın aldığı hizmet karşısında, "Devletimizden, Kaymakamımızdan çok memnunum. Evi 15 güne bir temizliyorlar. Kapılarımı, camlarımı her yerimi temizliyorlar. Çok memnunum. Olmazsalar ben ne yaparım.ö İfadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı