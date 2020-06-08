Sultanbeyli'de salgınla mücadele kapsamında 14 bin 111 denetim gerçekleştirildi Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sultanbeyli'de 14 bin 111 denetim gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sultanbeyli'de 14 bin 111 denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede Kovid-19 salgınının başladığı 11 Mart'tan 7 Haziran'a kadar salgınla mücadele kapsamında yapılan 14 bin 111 denetimde kurallara uymayan bin 709 kişi ve 36 işletmeye 3 milyon 743 bin 122 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Normalleşme planının ardından birçok iş yerinin hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu denetim ekipleri de 'kontrollü sosyal hayatla normale dönüş' kapsamında hizmete açılan tüm iş yerlerini İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda denetledi. Denetimlerde iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığı, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyup uymadığı ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığı ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarında ve umuma açık yerlerde de sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayanlar uyarılarak kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişilere cezai işlemler uygulandı."

Açıklamada, kamuya açık alanlarda 4 bin 307, marketlerde 3 bin 705, taksi, otobüs ve minibüslerde bin 905, kuaför ve güzellik salonlarında bin 587, otogarda 155, piknik yerleri ve mesire alanlarında 172, lokanta ve kafelerde 649, ganyan bayilerinde 422, internet kafelerde 401, pazar yerlerine 146, kaçak medikal malzemelere yönelik 632, spor merkezlerinde 30 olmak üzere toplam 14 bin 111 denetim yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada Kaymakam Metin Kubilay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizde bulunan çok sayıdaki iş yerini Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetliyor. İş yerlerinde gerekli hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığını korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır."

Kaynak: AA