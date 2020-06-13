SULTANBEYLİ'DE SAHTE ALKOL OPERASYONU
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SULTANBEYLİ'DE SAHTE ALKOL OPERASYONU

SULTANBEYLİ'de düzenlenen operasyonda sahte bandrollü dolu 615 şişe ile 3 bin 720 adet değişik markalara ait orijinal TAPDK bandrollü dolu alkol şişesi ele geçirildi.

SULTANBEYLİ'DE SAHTE ALKOL OPERASYONU
13.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:28

SULTANBEYLİ'de düzenlenen operasyonda sahte bandrollü dolu 615 şişe ile 3 bin 720 adet değişik markalara ait orijinal TAPDK bandrollü dolu alkol şişesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi, Çiğdem Sokakta bulunan bir adrese sahte alkol üretimi yapıldığı ve buradan satışa sunulduğu ihbarı üzerine dün operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramada 615 adet değişik markalara ait sahte bandrollü dolu alkol şişesi,  3 bin 720 adet değişik markalara ait orijinal TAPDK bandrollü dolu alkol şişesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Mustafa K.(56) isimli şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.   

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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