Sultanbeyli'de pompalı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sultanbeyli'de pompalı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Sultanbeyli'de pompalı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de cadde üzerinde kornaya basma kavgası kanlı bitti.

05.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:48

Sultanbeyli'de pompalı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de cadde üzerinde kornaya basma kavgası kanlı bitti. Kornaya bastığı için önündeki araçla kavga eden saldırgan caddeyi savaş alanına çevirdi. Pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Olay saat 18: 00 sıralarında Fatih Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre arabasına binen bir kişi börekçiden çıkan araç önünde durunca kornaya bastı. Bunun üzerine aracından inen şahıs korna basan şoföre tepki gösterdi. Ardından iki şoför arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen kişi olay yerinden ayrıldı. Yarım saat sonra olay yerine gelen saldırgan elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Cadde üzerinde rastgele ateş açan saldırgan tartıştığı kişiyi ve cadde üzerinde bulunan börekçide çalışan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Mahalle Savaş Alanına Döndü

Olayın ardından aynı mahallede oturan tarafların yakınları birbirine girdi. Cadde adeta savaş alanına döndü. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Pompalı tüfekle dehşet saçtıktan sonra olay yerinden kaşan şahıs ise polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de yakalandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Sultanbeyli'de pompalı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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