Sultanbeyli'de polisten vatandaşlara "dışarı çıkmayın" uyarıları sürüyor
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Sultanbeyli'de polisten vatandaşlara "dışarı çıkmayın" uyarıları sürüyor

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ilçe genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı, otobüs ve minibüsleri denetledi.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Sultanbeyli'de polisten vatandaşlara

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ilçe genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı, otobüs ve minibüsleri denetledi.

İlçenin işlek yerlerinde vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, yaşça büyük olanlara kimlik kontrolü yaptı.

Polis araçlarından yapılan anonsta ise "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." denildi.

ATM sırası bekleyen vatandaşlara da "Banka sırası bekleyen değerli vatandaşlarımız lütfen aramızdaki mesafeyi koruyalım." uyarısında bulunuldu.

Ekipler ayrıca İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin de denetim yaptı.

Kontrol noktası kuran ekipler, yolcu otobüslerini ve minibüsleri durdurarak sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti, yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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