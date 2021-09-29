Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de, polisleri çok seven engelli gence polis memurları tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'de, polisleri çok seven engelli gence polis memurları tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Gence mumlarla süslü pasta ile çeşitli hediyeler verildi.

Sultanbeyli Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Recep Göğce isimli engelli gencin polisleri çok sevdiği öğrenildi. Gence jest yapmak isteyen emniyet personeli harekete geçti. Gencin ailesiyle yaşadığı eve giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri genci ziyaret etti. Polislerin mum süslü pasta verdiği Göğce'ye aynı zamanda çeşitli hediyeler de verildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş Şans Oyunları Süleyman Soylu Stefan Kuntz
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Mustafa Varank Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:39:31. #1.12#