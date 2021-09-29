Sultanbeyli'de polisleri çok seven engelli gence polisten ziyaret

Sultanbeyli'de, polisleri çok seven engelli gence polis memurları tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Gence mumlarla süslü pasta ile çeşitli hediyeler verildi.

Sultanbeyli Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Recep Göğce isimli engelli gencin polisleri çok sevdiği öğrenildi. Gence jest yapmak isteyen emniyet personeli harekete geçti. Gencin ailesiyle yaşadığı eve giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri genci ziyaret etti. Polislerin mum süslü pasta verdiği Göğce'ye aynı zamanda çeşitli hediyeler de verildi. - İSTANBUL