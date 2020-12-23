Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
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Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi

23.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:17

Son dakika haberler: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanında polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

- Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanında polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde, belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca Kent Meydanında sigara içme yasağına uyulup uyulmadığı da denetlendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde alınan yeni tedbirler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşların ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kararlaştırılmış, bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından kent meydanında denetimler gerçekleştirildi. Polis dronu ile havadan da yürütülen denetimde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca sigara içme yasağı kapsamındaki bölgelerden olan kent meydanında sigara içenlerin olup olmadığı denetlendi. Polis ve zabıta tarafından vatandaşlara maske ve mesafe uyarısında bulunuldu.

Sultanbeyli'de yapılan denetim hakkında bilgi veren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, "Sultanbeyli'de Kent Meydanı daha yoğun. Tüm esnaflarımız denetlenmekte ama bu pandemi kurallarıyla ilgili il ve ilçe Hıfzıssıhha kurularında alınan kararların uygulanmasına istinaden 12 - 24 saat esasına göre arkadaşlarımız denetim yapmakta. Maske, mesafe, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kurallara riayet etmeyenlerle ilgili denetim yapılmakta. Kurallara uymayanlarla ilgili idari yaptırım kararları uygulanmaktadır" dedi.

Kalabalık alanlarda getirilen sigara içme yasağı nedeniyle Sultanbeyli'de Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı, tüm otobüs durakları ile pazar yerlerinde drone ile denetimler devamlı yapılıyor.

Öte yandan, 11 Mart tarihinden 22 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 291 kişi ve 103 işletmeye toplam 8 milyon 271 bin 258 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi
Son dakika haber: - Sultanbeyli'de polis ekiplerinden dronlu korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN

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